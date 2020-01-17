Президент Армен Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Георгия Кутояна

Президент Армении Армен Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Георгия Кутояна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Находясь в с рабочим визитом за границей, я был глубоко опечален, узнав о преждевременной смерти государственного деятеля Георгия Кутояна.

В это тяжелое время потери искренне выражаю свои соболезнования и направляю слова поддержки семье, родственникам, друзьям и близким Георгия Кутояна и разделяю их скорбь».