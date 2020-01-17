Премьер-министр принял известного астрофизика Гарика Исраеляна

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня известного армянского астрофизика, автора и главного организатора международного фестиваля науки и искусств STARMUS (Stars and Music) Гарика Исраеляна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя известного астрофизика, премьер-министр назвал впечатляющей его научную деятельность и выразил надежду, что своим богатым опытом и посредством реализации совместных с правительством проектов он внесет вклад в развитие науки в Армении.

Гарик Исраелян поблагодарил Никола Пашиняна за высокую оценку и выразил готовность активно участвовать в совместных инициативах, направленных на популяризацию науки в нашей стране.

Собеседники обменялись мнениями о предстоящем 6-м фестивале STARMUS в Армении, целью которого является повышение интереса молодежи к науке через музыку и искусство. Премьер-министр отметил, что правительство готово оказать максимальную поддержку в проведении фестиваля на должном уровне и высоком качестве.

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Фестиваль STARMUS объединяет всемирно известных ученых, космонавтов, музыкантов и лауреатов Нобелевской премии. Гарик Исраелян - астрофизик Канарского института астрофизики.