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Генерал НАТО высоко оценил готовность миротворцев Армении

Генерал НАТО высоко оценил готовность миротворцев Армении

Заместитель командующего миссии KFOR НАТО, бригадный генерал Лорен Мишо посетил миротворческую миссию Армении в Косово.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, была объявлена учебная тревога и проверен уровень готовности военнослужащих. Генерал Мишо высоко оценил результаты проверок и поблагодарил армянских миротворцев.




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