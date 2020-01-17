Генерал НАТО высоко оценил готовность миротворцев Армении

Заместитель командующего миссии KFOR НАТО, бригадный генерал Лорен Мишо посетил миротворческую миссию Армении в Косово.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, была объявлена учебная тревога и проверен уровень готовности военнослужащих. Генерал Мишо высоко оценил результаты проверок и поблагодарил армянских миротворцев.