Известны новые подробности смерти экс-директора СНБ Армении

По факту гибели бывшего директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК Армении - доведение до самоубийства. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил начальник Главного управления Службы уголовных расследований СК Армении Артур Меликян.

«Тело Георгия Кутояна было обнаружено на месте происшествия с огнестрельным ранением. На месте был обнаружен пистолет марки «Glock». Мы выяснили на месте, что пистолет был законным. Кутоян получил оружие от начальника Службы безопасности Грузии в качестве награды. В комнате, где было найдено тело, было много гильз и пуль. На месте происшествия проводятся следственные действия с участием жены и отца, на месте происшествия не было никого, кроме судмедэкспертов и других специалистов», - сказал он.

По словам Меликяна, на данный момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 110 УК Армении, однако выдвинуты разные варианты.

«Может быть убийство, представленное в качестве самоубийства убийство и так далее. После комплексной судебно-медицинской экспертизы и ряда следственных действий станет ясно, что произошло. Был проведен ряд обследований видеокамер, видеозаписи уже находятся в процессе изъятия», - добавил Меликян.

Он сообщил, что у Кутояна было огнестрельное ранение в области виска.

«Завтра с помощью судебно-медицинской экспертизой мы более точно узнаем количество, происхождение, характер травм», - сказал Меликян.

На вопрос, были ли выпущены пули только из оружия Кутояна, Меликян ответил, что это станет ясно только после судебно-медицинской экспертизы.

«Экспертиза также установит, была ли алкоголь в крови Кутояна или нет», - заключил Меликян.

17 января в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению председателя СК РА Айка Григоряна на место происшествия выехали заместитель председателя СК РА, начальник главного управления по расследованию особо важных дел СК РА Артур Меликян, заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел В. Месропян.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2011 г. указом президента Армении он был назначен помощником президента Армении. С 2011 по 2014 гг. Георгий Кутоян занимал должность председателя Комиссии по мониторингу реализации Антикоррупционной стратегии при Совете по борьбе с коррупцией. В 2016 – 2018 гг. он был директором Службы национальной безопасности.