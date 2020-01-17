Сохранившиеся со времен Геноцида армян предметы в центре внимания Los Angeles Times

Ученые из Берлина Ваге Тачджян и Эльке Хартманн решили собрать информацию обо всех вещах и документах армян, которые сохранились от времен Геноцида армян. Это важное дело супругов оказалось в центре внимания издания Los Angeles Times. Арменпресс представляет интересные моменты публикации издания.

The Los Angeles Times начинает статью с небольшого символического рассказа о солдате, который более столетия назад, в годы Геноцида армян, во время побега с группой армян из Османской империи встал на колени во дворе своего дома, взял горсть земли своей родины, куда он никогда не вернется. С тех пор носовой платок, в котором он хранил эту горсть земли, был передан трем поколениям. Это один из сотен предметов, вошедших в коллекцию вещей со времен Геноцида армян.

Издание напоминает, что Геноцид армян унес жизни около 1,5 миллионов армян и вынудил многих покинуть свои дома и рассеяться по всему миру - Сирию, Ливан, Францию, Соединенные Штаты. Los Angeles Times также пишет, что Турция настаивает на том, что число погибших было меньше, и описывает эти события не как геноцид, а как гражданскую войну.

«Армяне, являющиеся христианским этническим меньшинством, жили среди мусульман и курдов в Османской империи, но были в основном сосредоточены в современной Восточной Турции и Западной Армении», - пишет издание.

«Армянские источники, конечно, существуют, и они очень богаты», - сказал Тачджян. Но, в отличие от официальных исторических предметов, большая часть истории армян в Османской империи была либо уничтожена в результате хаоса депортаций и массовых убийств, либо никогда должным образом не фиксировалась. Остальное - просто указатели в истории, которые передавались из поколения в поколение: рукописные отчеты о местных деревнях, фотографии, отправленные членам семьи за границу, вышитая одежда, горсть земле, спрятанная в носовом платке.

«Наша цель состояла в том, чтобы придать источникам иную ценность», - сказал Тачджян.

Проект супругов начался в 2010 году. Los Angeles Times отмечает, что после изучения ограниченных ресурсов библиотек и архивов на армянском языке, Тачджян и Хартманн нашли способ, как представить материалы: рукописные и мемуарные книги, описывающие иногда простые, иногда удивительные детали - деревни и исконные земли, из которых армянам пришлось бежать. В 2011 году они начали публиковать информацию из этих документов на своем веб-сайте под названием «Книга мемуаров».

Когда сайт был запущен, они начали получать электронные письма от потомков армян по всему миру, которые предлагали свои мемуары, записи. Пораженные этим потоком, Тачджян и Хартманн переключили свое внимание с официальных архивов на наследие армянской диаспоры. «В домах и шкафчиках было так много сокровищ», - говорит Тачджян.

Чтобы документировать эти материалы, Тачджян, Хартманн и небольшая группа людей начали организовывать воркшопы по всему миру, где люди могут привезти свое семейное наследство и документы, чтобы добавить в коллекцию. Эти воркшопы, финансируемые частными донорами и фондами, проводились в Стамбуле, Бейруте, Лос-Анджелесе, Глендейле и по всей армянской диаспоре. По словам Тачджяна, каждый предмет в этой истории имеет свой уникальный угол. Последний воркшоп был проведен в Афинах с участием десятков потомков переживших Геноцид армян.

Издание The Los Angeles Times представило людей, предметы и документы, которые были представлены на воркшопе. Например, одна женщина - Вики Хачатурян, показала серебряные предметы и ковер, которые ее бабушка привезла из Константинополя (ныне - Стамбул) на греческий остров Кефалония. Они были подарком на свадьбу бабушки.