Альвина Гюлумян избрана вице-председателем Конституционного суда Республики Армения
Альвина Гюлумян избрана вице-председателем Конституционного суда Республики Армения тайным голосованием на заседании Конституционного суда 17 января, получив голоса 8 судей, участвующих в заседании. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Конституционного суда Республики Армения.
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