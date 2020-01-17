Время в Ереване: 11:07:36,   17 Январь

Альвина Гюлумян избрана вице-председателем Конституционного суда Республики Армения

Альвина Гюлумян избрана вице-председателем Конституционного суда Республики Армения

Альвина Гюлумян избрана вице-председателем Конституционного суда Республики Армения тайным голосованием на заседании Конституционного суда 17 января, получив голоса 8 судей, участвующих в заседании. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Конституционного суда Республики Армения.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации