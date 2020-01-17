Испанскую гражданскую гвардию впервые возглавит женщина

Совет министров Испании одобрил в пятницу назначение Марии Гамес на пост главы гражданской гвардии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе МВД страны.

Ее кандидатуру предложил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка. Гамес сменит на посту генерального директора правоохранительных органов Феликса Висенте Асона Виласа, занявшего эту должность летом 2018 года. 50-летняя Гамес станет первой женщиной, которая возглавит гражданскую гвардию, за всю 175-летнюю историю органа.

Гражданская гвардия Испании - полицейское военизированное формирование, которое находится в подчинении МВД и Минобороны страны. Оно было создано в 1844 году. Наряду с национальной полицией Испании гражданская гвардия выполняет функции по охране правопорядка.