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МИД РФ: в реализации шагов по нагорно-карабахскому урегулированию есть подвижки

МИД РФ: в реализации шагов по нагорно-карабахскому урегулированию есть подвижки

МИД РФ заявил о наличии определенных подвижек в реализации урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом говорится в размещенных на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Есть подвижки в реализации "малых шагов", о которых условились министры иностранных дел на встрече в Москве в апреле 2019 года в развитие договоренностей, достигнутых между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вене в марте 2019 года. Ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной. Действует горячая линия связи между Ереваном и Баку, - отметили в министерстве. - Считаем, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру".

"Однако по вопросам существа урегулирования продвинуться пока не удалось", - добавили во внешнеполитическом ведомстве, выразив надежду на возобновление между странами предметного разговора.

 

 




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БелТА

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