Азиатские индексы - 17-01-20

ТОКИО, 17 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.45% и составил 24041.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.39% и составил 1735.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3075.50 пункта, а HANG SENG вырос на 0.60% и составил 29056.42 пункта.