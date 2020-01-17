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Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине

Путин примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине

Президент России Владимир Путинпримет участие в международной конференции по Ливии в Берлине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого января президент РФ Владимир Путин посетит Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции.

Конференция пройдет 19 января в Берлине. Мероприятие также посетят президент Турции Тайип Эрдоган, приглашение получили глава ПНС Файез Саррадж, командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, представители США, Великобритании, Египта, ООН и ЕС.

 

 




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