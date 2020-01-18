Оказавшись в Китае, вы влюбляетесь в эту страну

Проректор армяно-российского университета Гагик Саргсян видит большой интерес у студентов к истории, культуре и традициям Китая. Директор Института гуманитарных наук РАУ, кандидат физико-математических наук отметил это своим опытом организации образовательных процессов.

«В армяно-российском университете готовят не только специалистов по китайскому языку, но и китаеведов. Когда это направление было открыто в 2009 году, число студентов было очень небольшим, но сегодня наблюдается большой интерес и число студентов растет день ото дня. Они не только хотят свободно говорить по-китайски, но и знакомиться с историей, культурой и традициями Китая, а также играть роль в политических и экономических отношениях между двумя странами. Наши студенты имеют широкий спектр рабочих мест и я очень рад, что различные компании регулярно просят у нас специалистов по Китаю. Этот факт очень радует и воодушевляет, показывая, что наши выпускники обладают необходимым уровнем знаний и востребованы на рынке по мере углубления и развития отношений Армении с Китаем », - сказал проректор РАУ.

Саргсян считает, что Армения и Китай тесно сотрудничают в сфере образования, и видит, что Китай заинтересован в том, чтобы помочь нашей стране не только выучить китайский язык, но и готов поддержать развитие системы образования.

«Более десятка студентов ежегодно приезжают в Китай, проходят курсы обучения и возвращаются. И я не вижу проблем в этой области », - сказал кандидат физико-математических наук.

Ученый придает большое значение сотрудничеству с Китаем в области информации и высоких технологий, а армяно-российский университет ищет пути сотрудничества в этой области.

«В конце концов, Армения хочет стать страной образования и науки, и я надеюсь, что мы не потеряем это видение, поэтому нам необходимо иметь тесные связи с развитыми странами, такими как Китай», - добавил проректор.

Гагик Саргсян не раз бывал в Китае и вблизи следил за тем, как страна работает и развивает свою экономику. «Если вы однажды посетите Китай, вы влюбитесь в эту страну. Я всегда с восхищением возвращаюсь из Китая. Эта страна имеет богатую историю и создала огромное культурное наследие. Теперь, когда к этому добавилась и мощная экономика, с современной промышленностью и развитием других секторов, это вызывает восхищение. Страна, в которой десятилетия назад была проблема выведения населения из нищеты, сегодня стала государством-экспортером. Китай экспортирует не только различные промышленные товары, но и продукты питания. Для страны с 1 миллиардом 400 миллионов это большое достижение », - подчеркнул он.

По словам Саргсяна, китайцы - чрезвычайно трудолюбивые люди: поставили задачу - будут работать день и ночь, чтобы решить проблему.

Проректор РАУ вспоминает, как его поразил эпизод в одной из школ. «Мы вышли из автобуса во дворе школы, где 3000 учеников ждали нас, чтобы заняться гимнастикой. Я никогда не видел такой пропорции и повторения действий с такой точностью. Кроме того, взрослые танцуют в садах, парках и скверах под музыку и занимаются гимнастикой. Представьте себе старика в одном из наших садов, занимающегося такой гимнастикой. Как бы вы приняли это? Но это здоровый образ жизни и источник долголетия. Я думаю, что такая привычка должна распространиться и в Армении », - подчеркнул Саргсян.

По словам директора Института гуманитарных наук Российского университета, Армения должна играть активную роль в процессах китайской инициативы «Один пояс, один путь». «Армяно-китайские отношения имеют многовековую историю. Когда я смотрю на исследования разных ученых, экспертов и художников, я вижу, насколько древни наши отношения во многих областях. Армения должна занять свое место в инициативе «Одна зона, Один пояс, один путь», и я думаю, что мы не имеем права занимать пассивную позицию в армяно-китайских экономических отношениях. Позвольте мне отметить, что китайская сторона также очень заинтересована в том, чтобы Армения была активным участником этих процессов. Чтобы принять активное участие в этой инициативе, нам необходимо эффективно использовать нашу геополитическую позицию, а также создать необходимую инфраструктуру. Вопрос транспортного сообщения чрезвычайно важен. «Строительство автомагистрали Север-Юг очень важно (важен)с этой точки зрения, и мы можем сыграть большую роль в общей инициативе, если ускорим строительство», - заключил Саргсян.

Карен Хачатрян

Интервью было опубликовано в специальных вкладышах газет “Айастани Анрапетутюн” и “Республика Армения” на армянском и русском языках под названием “Китай глазами армян”.