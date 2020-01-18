Китайская культура - это рождение новых полотен Севады Григоряна

Художник Севада Григорян, чьи картины отличаются яркими цветами, ценит человека, семью, добился успеха не только в Армении, но и за ее пределами. Оригинальные работы Григоряна получили высокую оценку в Китае, второй по величине экономике мира. Художник прожил там четыре года и, вдохновленный богатой историей, культурой Китая, создал интересные серии.

Представляем беседу с художником о его творческих путешествиях, о проведенных годах в Китае.

Интервью было опубликовано в специальных вкладышах газет “Айастани Анрапетутюн” и “Республика Армения” на армянском и русском языках под названием “Китай глазами армян”.

- Господин Григорян, насколько я знаю, вы начали рисовать в раннем возрасте. Были ли художники в вашей семье или ...

- Среди моих родственников нет художников. Я помню, мне было девять или десять лет, когда я перенес свои воображаемые образы на бумагу. Я жил в Джермуке, а в 70-х годах не было даже профессионального учителя живописи. Когда я учился в восьмом классе, Терлемезян пришел в нашу школу и открыл кружок рисования, но через три месяца ушел в армию. Любовь к рисованию была так велика, что мне пришлось проехать 35 километров, чтобы учиться в Вайке. А в педагогическом у меня были такие великие мастера, как Людвиг Берберян, Люк Чубарян и другие. Чубарян передал мои академические знания в области рисования и положил начало моему живописному искусству. Позже я бы начал преподавать в Джермуке, но моей миссией была (о)не преподавание, а живопись.

- Ваши работы уникальны, как будто они содержат элементы миниатюры и описывают армянскую сельскую жизнь, семейную гармонию. Как называется этот стиль?

- Я создаю этот стиль живописи с 2003 года, который я не могу назвать. Я рисую акрилом, потому что он быстро высыхает, и его можно быстро нанести на краску. При работе с маслом вы должны дать материалу высохнуть, иначе он будет размытым, а акрил - нет. Я влюбился в этот материал. Наверное, я нетерпеливый.

Что касается образов на холсте, их одежды, позвольте мне сказать, что я родился в Горисе и получил некоторые узоры из национальных костюмов моей бабушки. Она носила зеленые, красные одежды, женский головной убор, который называют чхки. Я часто обращаю внимание на детали одежды.

- Помните ли вы, когда достигли больших успехов на международной арене своей работой?

- В 2005 году на выставке в Кобе, в Японии, моя картина «Богоматерь с младенцем» была выбрана среди лучшей сотни из восьми тысяч работ, представленных более чем 3000 художников из 81 страны. Это было действительно очень приятное чувство.

- А как началось сотрудничество с Китаем? Чем вас впечатлила эта богатая страна?

- Я поехал в город Нанкин Китая по приглашению Дома творчества Донгдонг и Лулу. У меня есть друзья детства, которые признаются, что когда они узнали, что я уезжаю в Китай, они подумали, что я нашел свою родину. Меня всегда тянуло к Китаю, благодаря его культурному наследию, боевым искусствам. Я тренировался там ушу и выиграл золотую медаль. Я также продолжаю учиться в Армении. Меня привлекает духовная часть этого боевого искусства. Под открытым небом Китая часто можно встретить людей, занимающихся боевыми искусствами. Это обычное дело для них. Ушу успокаивает вас изнутри, и если вы внутри не спокойны, вы не можете творить.

- В Нанкине вы представили индивидуальную выставку под названием «К свету», поделившись впечатлениями от Китая. Какую реакцию она получила?

- Я участвовал в тринадцати индивидуальных и групповых выставках в Китае, и «К свету», во время которого звучала музыка Комитаса, была открыта около трех месяцев. Она была очень хорошо принята. Многие из полотен были проданы. Китайцы - любители искусства. Им нравятся мои творения, они находят в них что-то родное.

Я думаю, что Китай очень красочная страна. Вы можете взять много оттуда и кое-что дать.

Я не могу не сказать, что они очень гостеприимны, готовы все сделать для тебя. Иногда я думаю о том, что мы дали Китаю… а китайцы бесплатно принимают вас в лучших отелях, создавая условия для вас. Это также связано с экономической мощью.

- Господин Григорян, узнав о чудесах Китая, вы вернулись на родину. Какие инициативы вы собираетесь реализовать здесь, какие у вас есть новые идеи?

- После возвращения я участвовал в выставках. Думаю, что в будущем я буду выставляться в небольших выставочных залах, может быть, в кафе, потому что одно дело видеть и восторгаться холстом, и совсем другое - видеть его на экране телефона, телевизора или компьютера.

Я не исключаю возвращения в Китай в случае приглашения. Все возможно.

Беседовала Анжела Амбарцумян

Фотографии Айка Манукяна