В рамках мероприятия, состоявшегося в Союзе банков Армении, были подведены итоги журналистского конкурса “Лучшая финансово-банковская публикация года”, проведенного по инициативе Союза. Об этом Арменпресс сообщили в Союзе банков Армении.

Жюри конкурса, состоящее из специалистов и экспертов сферы, оценивало работы журналистов в рамках 2019 года, это - материалы, транслируемые на финансово-банковскую тематику, радио-передачи, печатные и онлайн-публикации прессы. Кроме того, в конкурс были включены и другие работы, отобранные в результате мониторинга оценочной комиссии. Жюри оценило работы, признанные победителями, отметив важность соответствия темам конкурса, беспристрастного и всестороннего профессионального анализа.

Придавая важность необходимости инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности среди общества, председатель Союза банков Армении Мгер Абрамян придал особую важность и роли журналистской общины в этом вопросе.

“Конкурс в таком формате СБА организует впервые, однако он будет продолжающимся. Чрезвычайно важно иметь финансово грамотное общество, и в этом деле мы ожидаем также и активное участие СМИ. Ваша роль действительно важна и с точки зрения развития финансово-банковской системы, а также выявления проблем сферы. Поэтому надеемся, что профессионально обоснованные и беспристрастные публикации и анализы в нашей прессе будут составлять большее число. В этом плане хочу еще раз выразить готовность СБА к открытому и эффективному сотрудничеству с журналистской общиной и, в частности, с экономическими журналистами”, - отметил председатель СБА Мгер Абрамян.

Во время торжественной церемонии вручения премий исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саркисян отметил, что целью конкурса является выявление тенденций и проблем развития финансово-банковской системы, их представление общественности в доступном и профессиональном толковании.

“Учитывая то обстоятельство, что более 80% нашего трудоспособного населения имеют счета в коммерческих банках, можно предположить, что развития, касающиеся системы, должны интересовать и широкие слои общества. При рассмотрении конкурсных материалов был повод рассматривать и те публикации, которые, пожалуй, соответствовали конкурсным условиям, однако, например, с точки зрения специалистов банковской сферы были несколько дискуссионными. Этот факт позволяет предположить, что отныне наше сотрудничество с журналистской общиной должно быть более тесным и эффективным”, - подчеркнул исполнительный директор СБА Сейран Саркисян.

Затем состоялась церемония награждения победителей по четырем номинациям конкурса. В номинации “Лучший анализ” победительницей признана журналистка информационного агентства “АрмИнфо” Карина Меликян. В номинации “Лучший видеоматериал” премия вручена журналисту сайта banksnews.am Эдуарду Манукяну.

В номинации “Лучшая радиопередача” победителем стала передача журналистки Общественного радио Асмик Диланян. А в номинации “Особенный анализ” премия была вручена журналисту сайта 168.am Васаку Тарпошяну.

Всем журналистам, победившим в конкурсных номинациях, были вручены сертификаты и денежные призы.

Конкурс состоялся в рамках программы общественных мероприятий “Финансовая грамотность и навыки”, осуществляемой по инициативе СБА.