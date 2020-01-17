В ССС Георгий Кутоян не допрашивался и не имел никакого процессуального статуса

Бывший директор Службы национальной безопасности Георгий Кутоян в Специальной следственной службе не допрашивался и не имел никакого процессуального статуса. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ССС.

17 января в одной из квартир на улице Паруйра Севака в Ереване было обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением. По поручению председателя СК РА Айка Григоряна на место происшествия выехали заместитель председателя СК РА, начальник главного управления по расследованию особо важных дел СК РА Артур Меликян, заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел В. Месропян.

На месте происшествия работают следователи следственного отдела административных округов Канакер-Зейтун СК РА во главе с начальником следственного отдела Геворгяном”, - отметил А. Арутюнян.

Георгий Кутоян родился 30 сентября 1981 года в Ереване. В 2011 г. указом президента Армении он был назначен помощником президента Армении. С 2011 по 2014 гг. Георгий Кутоян занимал должность председателя Комиссии по мониторингу реализации Антикоррупционной стратегии при Совете по борьбе с коррупцией. В 2016 – 2018 гг. он был директором Службы национальной безопасности.