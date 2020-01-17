Во всех возрастных сборных по боксу новые главные тренеры

В сборных Армении по боксу новые главные тренеры.

Как передает Арменпресс, на пост главного тренера сборной Армении назначен Ваан Адилханян, который до этого временно исполнял обязанности главного тренера.

В сборной Ваану Адилханяну будет помогать заслуженный тренер РА Павлик Карслян. Карен Агамалян продолжит возглавлять молодежную сборную. Обязанности второго тренера будет исполнять Гарик Багдасарян.

Мастер спорта международного класса, серебряный призер Европы, чемпион USBA профессионального бокса (США) Артем Симонян будет тренировать молодёжную сборную старшего возраста. Симоняну в сборной будет помогать Геворг Костанян:Тигран Арменакян будет тренировать юношескую сборную младшего возраста.

Сборную девушек возглавит Хачик Хачатрян.