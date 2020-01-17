НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки альянса

НАТО открыла на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки альянса (Alliance Ground Surveillance, AGS). Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия. Его выступление транслировала пресс-служба НАТО,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы собрались здесь, чтобы приветствовать прибытие [из США] двух первых беспилотников (RQ-4D "Phoenix") по наблюдению за поверхностью земли, - заявил он. - Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами - от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы".