Барбара Брокколи исключила появление женщины в роли Джеймса Бонда

Агент британской разведки Джеймс Бонд - это мужской персонаж, который не будет воплощать женщина. Об этом заявила продюсер бондианы Барбара Брокколи в интервью журналу Variety.

Брокколи опровергла очередную волну слухов о том, что после выхода на экраны в апреле фильма "Не время умирать" (No Time to Die) место актера Дэниэла Крэйга в роли агента 007 достанется женщине. "Он [Бонд] может быть любой расы, но он - мужчина", - подчеркнула продюсер. "Я считаю, что нам следует придумывать новые женские персонажи - личностей с сильным характером", - добавила она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Брокколи призналась, что ее лично не воодушевляет идея поручить играть агента 007 женщине. "Я считаю, что сами по себе женщины гораздо интереснее, чем этот персонаж", - пояснила она.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд. Помимо Крэйга, агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.