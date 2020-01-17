Украина требует от Ирана документального признания вины за сбитый самолет

Украина добивается от Ирана документального признания своей вины за гибель сбитого по ошибке иранской ракетой украинского авиалайнера. Об этом заявил в пятницу, выступая в Верховной раде, украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признания на международном уровне, документом, - объяснил он позицию Киева, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, вопрос о документальном признании Тегераном вины за гибель самолета украинской авиакомпании близ Тегерана поднимался во время беседы президента Украины Владимира Зеленского и президента Ирана Хасана Роухани. Киев поставит вопрос о документальном признании Ираном своей вины в Совете Безопасности ООН, добавил Пристайко. Он добавил, что сегодня готовится еще один разговор с иранским президентом, а на следующей неделе в Киев должен приехать спецпредставитель правительства Ирана.