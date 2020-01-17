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Украина требует от Ирана документального признания вины за сбитый самолет

Украина требует от Ирана документального признания вины за сбитый самолет

Украина добивается от Ирана документального признания своей вины за гибель сбитого по ошибке иранской ракетой украинского авиалайнера. Об этом заявил в пятницу, выступая в Верховной раде, украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признания на международном уровне, документом, - объяснил он позицию Киева, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, вопрос о документальном признании Тегераном вины за гибель самолета украинской авиакомпании близ Тегерана поднимался во время беседы президента Украины Владимира Зеленского и президента Ирана Хасана Роухани. Киев поставит вопрос о документальном признании Ираном своей вины в Совете Безопасности ООН, добавил Пристайко. Он добавил, что сегодня готовится еще один разговор с иранским президентом, а на следующей неделе в Киев должен приехать спецпредставитель правительства Ирана.

 

 

 




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