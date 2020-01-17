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В “Пюнике” новый вратарь

В “Пюнике” новый вратарь

Футбольный клуб “Пюник” подписал контракт с 23-летним голкипером “Тамбова” Владимиром Сугробовым

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Футболист будет играть в  “Пюнике” на правах аренды сроком на 6 месяцев.

Кроме “Тамбова” Сугробов выступал также в клубах “Сокол” (Саратов), “Арарат” (Москва), “Анжи” (Махачкала) и “Балтика” (Калининград).




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