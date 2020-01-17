Меркель посетит 24 января с визитом Турцию

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит 24 января с рабочим визитом Турцию, где в Стамбуле проведет переговоры с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По завершении участия [в форуме] в Давосе [23 января] канцлер отправится в Стамбул. В пятницу там состоятся переговоры с президентом Эрдоганом", - сказал он. По итогам запланирована пресс-конференция обоих лидеров.

Меркель также встретится с представителями деловых кругов по приглашению Германо-турецкой торговой палаты.