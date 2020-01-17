Отмена визового режима с Китаем откроет новые возможности для граждан Армении

Граждане Армении и Китая, туристы и бизнесмены смогут легче посещать друг друга после ратификации Соглашения об отмене визового режима с Китайской Народной Республикой. Соглашение было ратифицировано Национальным Собранием Армении 10 декабря. Какие возможности соглашение предоставит гражданам обеих стран? Мы поговорили с руководителем департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Республики Армения Арегом Ованнисяном.

Интервью было опубликовано в специальных вкладышах газет “Айастани Анрапетутюн” и “Республика Армения” на армянском и русском языках под названием “Китай глазами армян”.

- Господин Ованнисян, с момента установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой прошло 27 лет. В этот период есть много успешных примеров двустороннего сотрудничества. Каковы сегодня отношения между нашими странами и каковы их тенденции развития?

- Армяно-китайские отношения характеризуются высоким уровнем политического доверия как в двустороннем поле, так и на международных площадках. За последние 27 лет это взаимное доверие только укрепилось и углубилось, что продолжается и сегодня. Сотрудничество также охватывает культурную, гуманитарную, образовательную, сельскохозяйственную и другие сферы, и их масштабы расширяются и включают новые области, такие как финансово-банковская деятельность, обмены между людьми, включая туризм.

- Одним из наиболее обсуждаемых вопросов армяно-китайской повестки дня в последнее время является вопрос о ратификации Соглашения об отмене виз с Китаем. Какие возможности это предоставит гражданам Армении в экономической, туристической и других сферах?

- Соглашение было ратифицировано 10 декабря в Национальном Собрании РА. Предполагается, что после его вступления в силу это позволит гражданам двух стран оставаться на территории друг друга в течение 90 дней каждые 180 дней. Мы ожидаем, что это значительно увеличит количество китайских туристов, посещающих Республику Армения. Их общее количество является крупнейшим в мире, в 2018 г. оно составило около 150 млн. По данным Всемирной туристской организации ООН, они потратили 277,3 миллиарда долларов.

С другой стороны, это облегчит деловые контакты и их активизацию, в свою очередь, граждане Армении также смогут более легко посещать Китай в туристических или деловых целях, и я уверен, что активизация человеческих контактов, несомненно, поможет познать друг друга, а также приведет к новому деловым и гуманитарным отношениям.

- Чем Армения может заинтересовать китайских туристов и инвесторов?

- Туристы, путешествующие из Китая, в основном заинтересованы в региональных путешествиях, и Армения с ее богатым культурным наследием, кухней, хорошим климатом и природой может стать одной из таких стран. В последние годы значительный процент китайских туристов стали отдавать предпочтение новым странам, а не тем, куда едут все.

По состоянию на конец июня 2018 года прямые инвестиции КНР в реальный сектор экономики Армении составили 1,1 млн. долларов, что очень мало. В этом году также есть частный предприниматель, который инвестирует 5 миллионов долларов на строительство завода по производству питьевой воды, а также 10 миллионов долларов на приобретение армянского коньяка.

Мы предполагаем, что параллельно с взаимными визитами и контактами, возрастанием взаимного познания, у частного сектора постепенно будет возрастать интерес к инвестициям - учитывая постреволюционное улучшение инвестиционного поля, а также все улучшающегося положения Армении в соответствующих международных рейтинговых шкалах.

- В октябре-декабре прошлого года, при поддержке Государственного комитета по туризму в Армении, были организованы визиты в центральные съемочные группы телевидения CCTV-6 и CCTV-7, в ходе которых были подготовлены доклады об истории, культуре, искусстве и туризме Армении. Программы транслировались несколько раз в неделю в ноябре-декабре 2018 года на Центральном телевидении Китая и в Интернете. Обсуждалась также подготовка такой программы в течение 2019 года. В какой степени эти работы были выполнены?

- Съемочная группа программы “Отечество” центрального телеканала КНР CCTV-7 в июне находилась в Армении, сняла двухсерийную программу с общим количеством просмотров в 31 млн. 920 000, что не включает в себя сетевые просмотры упомянутого канала. Думаю, что трансляция таких программ также способствовала почти удвоению числа китайских туристов, посещающих Армению, по сравнению с прошлым годом, достигнув около 15 000 человек.

Министерство иностранных дел и наши посольства за рубежом придают большое значение такой работе, и мы стремимся быть последовательными, вовлекая заинтересованные учреждения, Государственный комитет по туризму и другие потенциальные заинтересованные стороны.

- Объемы импорта и экспорта между Арменией и Китаем в последние годы увеличиваются. Каковы предпосылки для сохранения этой тенденции? Какие экономические планы у Китая с Арменией?

- 25 октября этого года вступило в силу Соглашение об экономическом и торговом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Китайской Народной Республикой, с другой, что откроет новые возможности для поддержания тенденций и регистрации новых темпов роста. В то же время мы понимаем, что результаты все еще далеки от удовлетворительных с учетом имеющегося потенциала. Я думаю, что взаимный бизнес все еще проявляет некоторую осторожность в признании потенциала друг друга. Улучшению ситуации может в значительной степени способствовать участие наших бизнесменов в различных международных выставках в Китае, таких как выставка 2019 года, где Армения была представлена на Пекинской садоводческой выставке, а также на Шанхайской международной импортной выставке. Важную роль здесь может сыграть объединенная, скоординированная и консолидированная работа бизнес-ассоциаций, союзов, принимая во внимание особенности крупного китайского рынка, а государство, в свою очередь, должно продолжать последовательные усилия по повышению осведомленности о возможностях, имеющихся в стране.

Интервью Норайра Шогикяна