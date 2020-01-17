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Президент Армении встретился с сопредседателем Армяно-эмиратской межправительственной комиссии

Президент Армении встретился с сопредседателем Армяно-эмиратской межправительственной комиссии

В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян в Абу-Даби встретился с сопредседателем с эмиратской стороны Армяно-эмиратской межправительственной комиссии Ахмадом Али Аль-Саехом. Об этом Арменпресс  сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Собеседники коснулись договоренностей, достигнутых в ходе первого заседания армяно-эмиратской межправительственной комиссии.

Государственный министр Ахмад Али Аль-Сайех представил уже осуществленные практические шаги и предстоящие действия.

Придавая важное значение роли межправительственной комиссии, президент Саркисян сказал, что это практическое средство и важная платформа для выявления и заложения на регулярной основе новых возможностей двусторонних отношений во многих сферах.

Стороны также обменялись мнениями относительно предстоящих работ Армяно-эмиратской межправительственной комиссии.




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