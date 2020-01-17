Иран считает исчерпывающей свою работу над расследованием по украинскому самолету

Тегеран считает свою работу над расследованием катастрофы украинского самолета исчерпывающей, в связи с чем выразил удивление фактом проведения встречи представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины в Лондоне по тому же вопросу. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы удивлены некоторым заявлениями, а также фактом проведения этой встречи", - цитирует его пресс-служба МИД Ирана. Мусави добавил, что "Тегеран наладил конструктивное и далекоидущее сотрудничество с отправленными [в Иран] делегациями от этих стран",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, "процесс опознания тел погибших почти завершен, а расследование продолжается при участии всех сторон". "Такое сотрудничество различных организаций нашей страны будет продолжаться в соответствии с законами и существующими нормами", - отметил представитель МИД.

В четверг в Лондоне состоялась встреча представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины, посвященная катастрофе украинского самолета в Тегеране. Участники потребовали проведения полного и независимого расследования, признания Ираном полной ответственности за инцидент и выплаты Тегераном компенсаций жертвам трагедии.