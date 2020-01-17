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Эминем выпустил новый альбом

Эминем выпустил новый альбом
Рэпер Эминем без анонсов выпустил новый альбом "Music to Be Murdered By". Релиз стал 11-м в дискографии певца, сообщаетсяна его сайте. В записи 20 треков приняли участие Эд Ширан, Андерсон Пак, Skylar Grey, Juice WRLD и другие исполнители. На одну из композиций "Darkness" рэпер выложил клип. На обложке альбома Эминем стоит с пистолетом у одного виска и с топором у другого. В Twitter рэпер пояснил, что на ее создание его вдохновила известная фотография режиссера Альфреда Хичкока,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) стал популярным в 1999 году, когда выпустил диск Real Slim Shady, получивший премию Grammy как лучший рэп-альбом. Такие же награды завоевали его пластинки The Marshal Mathers LP (2000) и The Eminem Show (2002).




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