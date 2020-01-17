“Мой шаг” обсудил с Николом Пашиняном работу, проделанную в 2019 году и видение 2020 года

На встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и парламентской фракции “Мой шаг” были обсуждены проделанная в прошлом году работа, видение 2020-го года, вызовы, была поставлена цель удвоить результаты, достигнутые в 2019 году.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами после закрытой встречи сказал член фракции Ален Симонян.

“Встреча премьер-министра с фракцией уже стала традиционной. Обсуждалось то, что происходило в 2019 году, проделанная работа, мы обсудили также и наше видение 2020 года, те вызовы, которые будут в этом году. Мы задали вопросы премьер-министру и получили ответы на них. Ставится цель в 2020 году удвоить результаты, зафиксированные в 2019”, - сказал Симонян и отметил, что с премьер-министром всегда были встречи и будут, в этом нет ничего необычного”.

На вопрос, был ли доволен премьер-министр, он ответил, что такого конкретного обсуждения не было, но он может сказать, что премьер доволен работой парламента. Думаю, что будут изменения, которые будут внесены в Конституцию, но на данный момент о резких изменениях не было и речи”, - сказал он.