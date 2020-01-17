"Я никогда в жизни не молилась, но тут начала просить Бога помочь мне”: Армянский беженец из Баку

При первых признаках развала Советского Союза и ослабления власти в Азербайджане возобновилась политика погромов армян. В особенно тяжелой ситуации оказалась многотысячная армянская община Баку, которая переживала массовые погромы уже два раза, в 1905 и 1919 годах. После резни армян в Сумгаите в феврале 1988 года волна насилия добралась и до Баку, заставив тысячи армян оставить свои дома и покинуть город. Апогеем погромов стал январь 1990 года, когда при попустительстве и непосредственном участии властей советского Азербайджана в течение недели в городе убивали армян. С 13 по 19 января жертвами погромов стали сотни бакинских армян, а десятки тысяч были изгнаны. На сегодняшний день сохранились многочисленные свидетельства погромов, которые ясно показывают весь ужас, пережитый армянами.

Пережившая погромы в 1990 году Елена Хаджибекян (Хаджибекова), до сих пор с ужасом вспоминает пережитое. Она и ее вся семья жили и работали в Баку: отец преподавал математику и английский, а мать-английский, в сама Елена работала в объединении «Бакэлектробытприбор». До Бакинской резни, они узнали об ужасных погромах в Сумгаите в 1988 году.

По ее мнению, Бакинские погромы были результатом безнаказанности Сумгаитской резни. «Оскорбления, унижения, ругань – это было постоянно. Опасно было на улице и очень опасно – в метро». Елена вспоминает, что, когда она услышала доносящийся с улицы звук – как будто палкой выбивают матрасы, очень испугалась. Она не поверила, что молодые ребята могут прямо на улице палками избивать пожилых людей. У нее от страха отнялись ноги. «С тех пор, как только я начинаю нервничать, у меня отдает в ноги, и я даже недавно здесь [2014 год, США] получила инвалидность».

Елена Хаджибекян вспоминает, что, когда она предпринимала шаги чтобы переехать в Америку, жить в Баку уже стало невыносимым. «Звонили по телефону – поднимаешь трубку и слышишь ругань: «Ах вы, такие-сякие, вы еще здесь живете?» Заходили, проверяли, постоянно заполняли анкеты, где живут армяне».

«13 января – мой день рождения. И сейчас я по-настоящему считаю этот день моим вторым рождением», говорит Елена. В этот день также отмечается старый Новый год и все кое-что приготовили, пришли гости, родные и остались ночевать. Они уже уснули, как вдруг к ним пришла перепуганная 19-летняя соседка, чтобы предупредить о беде. С ее помощью и спаслась Елена. Потом прибежала еще одна соседка - азербайджанка с другого двора, и сказала, что они засовывают людей в диван и поджигают.

«А потом за мной пришла толпа. Им кто-то сообщил, что в этом доме осталась молодая женщина-армянка. И эта 19-летняя девушка вышла к толпе – к мужчинам с разъяренными лицами, с арматурами в руках, - и сказала, что купила этот дом и армян здесь нет. Мол, они были, но убежали. Я стояла, забившись в угол, рядом ванная, там окно. Дом был на первом этаже, за окнами двор. То есть стоило мне сделать шаг влево или вправо – они бы увидели мою тень. Меня охватил дикий страх. Эта девочка меня спасла», рассказывает Хаджибекян.

Погромщики, думая, что соседи спрятали Елену, уходя предупредили, что возвратятся через 2 часа и проверят, есть ли там армяне. Она вспоминает, что во дворе, у ворот, стояли милиционеры, но они не вмешивались. После того, как погромщики уехали, еще одна из знакомых мамы Елены приехала и сообщила, что Елену надо срочно спасти. Она рассказывала ужасные случаи, как люди прыгали с крыш, балконов рука об руку, чтобы не попасть в руки погромщиков. Они смогли выйти из дома переборов свой страх. Уходя эта девушка сказала ей: «Лена, одень свои новые сапоги, теплые, может быть, ты уже никогда сюда не вернешься. Она ведь видела эти лица…».

Тетя и мама Елены спрятали ее в доме ее кузины, которая в то время была в Москве, а сами вернулись назад. Вспоминая весь ужас Елена рассказывает: «В этой квартире, я наконец поняла, что в городе действительно творится что-то ужасное. Оказывается, по лестницам бегал булочник (так тетя сказала) и показывал, где армяне живут. Все это было слышно. Я даже газ включила тихонько, спрятавшись. Боялась, они узнают, что меня здесь прячут, и ворвутся. И вдруг слышу, как этот мужчина говорит, мол, это русская квартира, идемте, я покажу, где армянская. И они поднялись наверх от страха начала молиться. Я никогда в жизни не молилась и не крестилась, но тут я начала креститься и просить Бога помочь мне».

В конце концов, когда утром пришли ее мама и тетя, им удалось с помощью знакомых оформить фиктивные документы и улететь в Москву, откуда они и переехали в США.

«Я полностью была разбита и была в ужасающем состоянии. Потом долгое время я болела. В начале я совсем не могла спать, всю ночь я видела кошмары», - вспоминает Елена.

Интервью взято из книги «Бакинская трагедия в свидетельствах очевидцев», (2016г., стр. 75, онлайн версия), которая была осуществлена в рамках проекта «Обыкновенный геноцид». Свидетельства Елены Хаджибекян представлены в сокращенном варианте. Полную версию, а также свидетельства других очевидцев можно прочесть в первой и во второй части той же книги.