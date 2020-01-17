В Свердловской области нашли редкий изумруд

Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.

"Стоимость изумруда оценивается в 55 тысяч долларов, находкой уже заинтересовался Гохран. По оценкам специалистов, найденный изумруд является редчайшим. По цвету он относится к первой категории, по сорту – ко второй. Изумруд добыли рабочие очистного забоя на глубине 260 метров", – говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Подчеркивается, что сейчас на предприятии решается вопрос о премировании нашедших изумруд сотрудников. Денежные вознаграждения вручат после его реализации.