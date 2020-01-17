Ретроспектива: армянские газеты о погромах армян в Баку, 17 января 1990 г.

Лишь 15 января 1990 г., спустя 2 дня после начавшихся 13 января массовых погромов армян в Баку, в столице Азербайджана, имеющей 250 тысяч армян, когда в результате резни и преследований Баку покинули тысячи армян, президиум Верховного совета СССР объявил чрезвычайное положение в Нагорно-Карабахской автономной области и в нескольких других районах. Указ, состоящий из 11 пунктов, был опубликован на первой странице номера органа ЦК КПА, Верховного Совета ССТ и Совета Министров-газеты “Советакан Армения” от 17 января.

Арменпресс, 30 лет спустя, пересматривая страницы истории, представляет цикл статей, посвященных памяти жертв погромов армян в Баку. Статьи, сообщения,информацию об армянской резне и других связанных с ней темах.

Газета “Советакан Айастан”, 17 января

Чрезвычайное положение после погромов

В Кремле 15 января под председательством председателя Верховного совета СССР Михаила Горбачева состоялось заседание Президиума Верховного совета СССР. На заседании был обсужден вопрос объявления чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и нескольких других районах. В результате обсуждений Президиум Верховного совета принял указ, состоящий из 11 пунктов “Об объявлении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской автономной области и нескольких других районах”, текст которого был опубликован в советской прессе.

“Президиум Верховного Совета СССР

Указ

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНО РЕСПУБЛИКЕ И В НЕСКОЛЬКИХ ДРУГИХ РЕГИОНАХ

Объявить чрезвычайное положение в Нагорно-Карабахской автономной области и прилегающих к ней районах Азербайджанской ССР, Горисском районе Армянской ССР, а также в приграничной зоне вдоль государственной границы СССР на территории Азербайджанской ССР.

Для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, защиты прав граждан, охраны общественного порядка и безопасности, охраны объектов жизнедеятельности населения в соответствии с законом привлекаются внутренние войска МВД СССР.

Для защиты граждан, сохранения объектов жизнедеятельности населения также привлекаются воинские части Советской Армии, Военно-морского флота и Комитета государственной безопасности СССР...

Предложить президиуму Верховного Совета Азербайджанской ССР предпринять все необходимые меры, включая введение комендантского часа для обеспечения безопасности предприятий, учреждений и организаций населения в Баку, городах Гандзак и других населенных пунктах, призвать к ответственности лиц, виновных в нарушении требований действующего законодательства, в том числе требований Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 ноября 1988 года «О неотложных мерах по установлению общественного порядка в Азербайджанской ССР и Армянской ССР …

Председатель Верховного Совета СССР Горбачев

15 января 1990 г.”

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