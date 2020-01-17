Хаменеи назвал Великобританию, Германию и Францию марионетками США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеиназвал трех европейских участников СВПД - Британию, ФРГ и Францию - не заслуживающими доверия "марионетками" США.

"Великобритания, Германия и Франция ничего не делают. Они будут служить интересам США. Они марионетки", - заявил Хаменеи, выступая перед сотнями иранцев на пятничной молитве, которую он проводит впервые за восемь лет.

Верховный лидер подчеркнул, что заявления этих стран голословны. Он добавил, что европейцам "не удастся поставить иранскую нацию на колени",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.