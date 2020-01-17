По делу о незаконном усыновлении иностранцами ни один ребенок не был возвращен в Армению

В течение расследования уголовного дела по факту незаконного усыновления детей, ни один ребенок, усыновленный иностранцами, не был возвращен в Республику Армения. Как передает Арменпресс, об этом, учитывая интерес общественности, сообщил Следственный комитет Армении.

“Учитывая общественный интерес к уголовному делу, расследуемому по факту незаконного усыновления детей иностранцами в производстве управления по расследованию преступлений против трафикинга, сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и преступлений против незаконного оборота наркотиков главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, сообщаем, что в ходе расследования уголовного дела ни один ребенок, усыновленный иностранцами, не был возвращен в Республику Армения.

Более того, в отношении усыновленных в рамках уголовного дела детей или их биологических родителей пока не назначены генетические экспертизы.

В ответ на озабоченность международных организаций, участвующих в процессе усыновления детей, сообщаем, что орган предварительного следствия никогда не распространял информацию о беззакониях, допущенных международными организациями в этом процессе, а также об организации усыновления детей с целью осуществления незаконной продажи органов.

До сих пор орган предварительного следствия, не нарушая допустимых границ информации, подлежащей публикации, публиковал лишь сведения о видимых незаконных процессах, совершенных на территории РА различными лицами и структурами, участвующими в процессе усыновления.

В то же время считаем необходимым отметить, что все те граждане, которые предоставляют информацию о данных процессах средствам массовой информации, могут сообщать эти данные также и органу предварительного следствия для того, чтобы сделать их предметом расследования в рамках уголовного дела.

Сообщаем также, что данные как заявителей, так и усыновленных детей и их родителей не подлежат разглашению и являются тайной предварительного следствия”, - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РА.