КРОУ от “Газпрома Армения” пока не получала заявки на изменение тарифа

Комиссия по регулированию общественных услуг на данный момент от компании “Газпром Армения” не получала заявки на изменение тарифа на газ. При этом обязательным условием включения в документы комиссии заявления об установлении или пересмотре тарифа является сообщение в двух газетах.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь комиссии Лианна Азизян.

“На данный момент в комиссии нет заявок от “Газпром Армения”. Комиссия в течение 80 рабочих дней после получения любой заявки должна изучить ее. А в случае решения об установлении или пересмотре тарифа последнее вступает в силу через 30 дней”, - сказала Азизян.

Она также отметила, что обязательным условием является то, чтобы компания опубликовала в двух газетах тиражом более 2000 экземпляров и на сайте azdarar.am заявление о своем намерении пересмотреть или установить тариф и приложила форму этого заявления в документы, которые будут представлены в комиссию. Азизян пояснила: то есть население должно быть уведомлено о том, что компания собирается обратиться в комиссию. Это требование установлено в порядке установления и пересмотра тарифов в сфере энергетики.

Азизян заверила, что когда в комиссию поступит заявка, комиссия проинформирует об этом на своем сайте, чтобы все заинтересованные стороны ознакомились и представили свои предложения, весь процесс будет прозрачным.

Ранее стало известно, что “Газпром Армения” обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей. Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян в беседе с Lragir.am не исключил, что компания “Газпром Армения” представит заявку в КРОУ для повышения тарифа на газ для потребителей. Цена российского газа, продаваемого Армении, на границе в начале 2019 года подорожала, составив $ 165 за 1000 кубометров. На границе цена повысилась на 15 долларов, а по расчетам повысилась на 30 долларов, так как по сегодняшним действующим тарифам около 15 долларов “Газпром Армения” взяла на себя. То есть действующие цены условно основаны на предельной цене $ 135. Сегодня говорится о том, что в расчетном плане цена на границе уже повысилась примерно на 30 $”, - отметил Гарегин Баграмян.