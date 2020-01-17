Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.

"Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия", - написал он в Twitter.

В отличие от SLS, сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy разработки компании SpaceX имеет многоразовые блоки (два боковых и один центральный), которые после выполнения задачи возвращаются на Землю,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Изначально первый старт ракеты SLS планировался в 2017 году. Из-за технических проблем при разработке он был отложен на 2020-2021 годы. В ходе него планируется запустить беспилотный корабль Orion для облёта Луны.

В 2022 году намечается отправить на SLS корабль Orion с экипажем для облёта Луны, в 2024 году - ещё один корабль Orion для высадки двух астронавтов на поверхность Луны.