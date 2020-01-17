Автодороги Гегаркуникской области открыты и проходимы

В результате снегопада и понижения температуры с 16 по 17 января на дорогах межгосударственного, республиканского, областного и общинного значения Гегаркуникской области образовался гололед. Как сообщил Арменпресс заведующий отделом транспорта и дорожного строительства управления областной администрации Геворг Хачатрян, по состоянию на полдень 17 января в области нет закрытых дорог. Для грузовых автомобилей труднопроходимы только перевал Варденяц и дорога Сотк-Мартакерт. На территории Гавара и Севана и на Чамбаракском перевале высота снега составляет около 10 - 15 сантиметров, на некоторых участках территории Мартуни - до 5 сантиметров. На территории Вардениса снега не было.

“Как в прошлую ночь, так и в течение этой ночи и дня дорожные строители проводили работы по очистке и обработке дорог. Надеемся, что до вечера или на следующее утро все дороги будут очищены от гололеда. На данный момент в области нет закрытых или труднопроходимых дорог”, - представил Геворк Хачатрян.

Хосров Хлгатян