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В Японии суд предписал остановить реактор АЭС "Иката"

В Японии суд предписал остановить реактор АЭС "Иката"

Высший суд города Хиросима в пятницу предписал компании Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ. Об этом говорится в распространенном вердикте судебной инстанции.

Таким образом, суд удовлетворил иск нескольких местных жителей, которые настаивали на том, что утвержденные стандарты безопасности не учитывают риски, возникающие при землетрясениях и извержениях вулканов. В частности, речь идет о возможном извержении расположенного в 130 км от АЭС вулкана Асо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Третий реактор АЭС "Иката" возобновил свою работу в октябре 2018 года. Эта станция - единственная из расположенных на Сикоку - самом небольшом из четырех главных островов Японии.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомные станции в энергобалансе Японии приходилось около 30%. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.




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БелТА

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