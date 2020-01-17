"Талибан" возобновили переговоры с американцами в Катаре

Представитель политофиса радикального движения "Талибан" в Катаре Сухель Шахин подтвердил возобновление переговоров между афганским движением и американской делегацией во главе с Залмаем Халилзадом по подписанию соглашения о прекращении огня.

"Переговорная команда исламского эмирата во главе с руководителем политического офиса муллой Барадаром встретилась с американской делегацией во главе с Халилзадом относительно подписания соглашения и сопутствующих моментов", - написал он в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам Шахина, стороны продолжат переговоры в пятницу.

В декабре 2019 года "Талибан" и США возобновили переговоры в Дохе после трехмесячного перерыва, но они ни к чему не привели, несмотря на информацию о возможном подписании соглашения о временном прекращении огня.