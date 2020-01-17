Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в фейсбуке в пятницу.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - подчеркнул Гончарук,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Премьер подчеркнул, что пришел на должность - выполнять программу президента, который является для него "образцом открытости и порядочности", и именно с этим связана подача им заявления об увольнении.

Ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи.