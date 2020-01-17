В отделе быстрого реагирования на жалобы и заявления Минздрава РА увеличилось количество звонков

В отделе быстрого реагирования на жалобы и заявления граждан Минздрава Армении зарегистрировано 58 045 звонков, которые по сравнению с тем же периодом прошлого года (47301) выросли на 23%. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Большая часть вопросов, задаваемых гражданами (50 822) носила информационный характер, в частности, вопросы касались порядка предоставления бесплатной медицинской помощи, первичного звена охраны здоровья, хирургического лечения злокачественных заболеваний в рамках государственного заказа, кардиохирургии, медицинской помощи детям, родовспоможения, порядка приобретения лекарств из поликлиники на бесплатных и льготных условиях, составляющих социального пакета здравоохранения, а также медицинской помощи, предоставляемий военнослужащим и членам их семей.

Были зарегистрированы и вопросы вне компетенции Министерства здравоохранения, а также звонки с благодарностями (169) в адрес реформ в сфере здравоохранения.

Жалобыы, составляющие почти 3,7% (2163) зарегистрированных телефонных звонков, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на 3,5%.