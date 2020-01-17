Наири Унанян направил письмо Николу Пашиняну: аппарат премьер-министра подтвердил это

В управлении информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА подтвердили информацию о письме Наири Унаняна, приговоренного к пожизненному заключению по делу 27 октября, премьер-министру РА Николу Пашиняну.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, другие подробности не подлежат публикации.

В прессе распространилась информация о том, что осужденный на пожизненное заключение по делу 27 октября Наири Унанян направил письмо премьер-министру РА и выразил готовность принять участие в расследовании дела 27 октября, и что есть решение о его возобновлении.