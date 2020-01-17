На мемориале Андраника Маргаряна лидирует Овик Айрапетян
12:01, 17 Январь, 2020
10-й мемориал Андраника Маргаряна, который проходит в Академии шахмат Армении, подходит к концу.
Как передает Арменпресс, в 8 туре один Овик Айрапетян, из лидеров, одержал победу и стал единоличным лидером с 6 очками. По 5 очков имеют Артур Давтян из Армении и Зураб Стуруа из Грузии.
До завершения турнира остался один тур.
В турнире, проводимом по швейцарской системе, участвуют 533 шахматиста из Армении, Арцаха, России, Грузии и Индонезии. Турнир проходит в нескольких возрастных группах. В региональном турнире участвуют 10 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера, 5 международных мастеров, 1 мастер ФИДЕ и 1 женский международный мастер.