На мемориале Андраника Маргаряна лидирует Овик Айрапетян

10-й мемориал Андраника Маргаряна, который проходит в Академии шахмат Армении, подходит к концу.

Как передает Арменпресс, в 8 туре один Овик Айрапетян, из лидеров, одержал победу и стал единоличным лидером с 6 очками. По 5 очков имеют Артур Давтян из Армении и Зураб Стуруа из Грузии.

До завершения турнира остался один тур.

В турнире, проводимом по швейцарской системе, участвуют 533 шахматиста из Армении, Арцаха, России, Грузии и Индонезии. Турнир проходит в нескольких возрастных группах. В региональном турнире участвуют 10 шахматистов, в том числе 3 гроссмейстера, 5 международных мастеров, 1 мастер ФИДЕ и 1 женский международный мастер.