Омбудсмен Армении внедрил электронную систему “Юрисконсульт освобожденного”

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 17 января сказал омбудсмен Армении Арман Татоян.

Защитник прав человека отметил, что эта система действует на двух языках.

“Каждый может найти эту систему через мессенджер Facebook, дав поиск “Юрисконсульт освобожденного”. Там есть ответы на более чем 300 вопросов. В Армении впервые внедряется такая система, целью которой является повышение информированности, увеличение работ по предотвращению. Эти две важные инициативы мы внедрили при поддержке ЕС и партнеров ООН, а также с привлечением экспертов”, - подчеркнул Татоян.

Омбудсмен также сообщил, что их структура инициировала создание правовых стандартов Защитника прав человека.

“Это реальность защитника прав человека и те принципы, которыми мы руководствуемся при фиксировании нарушений в сфере прав человека. Первый опыт касается мест лишения свободы. Этот документ составлен по специальному принципу, основанному на результатах европейского суда по правам человека и всех других международных организаций, а также нашей деятельности. При этом мы отмечаем, что доклады и документы Защитника прав человека также являются источником права, и этот документ полезен не только для граждан, но и для судей, прокуроров и следователей, что будет способствовать улучшению защиты прав человека”, - заключил Татоян.