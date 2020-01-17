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Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"

Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"

Кинокомпания Madman Films опубликовала на YouTube трейлер экшен-комедии "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом и Самарой Уивинг в главных ролях.

Действие происходит в мире будущего. Майлз (Рэдклифф) — разработчик видеигр, которого похищают организаторы нелегальных поединков Skizm. Они прикрепляют к рукам героя пистолеты, и теперь он вынужден сразиться с сильнейшей участницей боя Никс (Уивинг), чтобы спасти свою жизнь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В фильме снялись: Нед Деннехи ("Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1", "Острые козырьки"), Наташа Лю Бордиццо ("Величайший шоумен"), Марк Роули ("Макбет") и другие.

Режиссер боевика — Джейсон Лэй Хауден.

 

 

 




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