Кинокомпания Madman Films опубликовала на YouTube трейлер экшен-комедии "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом и Самарой Уивинг в главных ролях.

Действие происходит в мире будущего. Майлз (Рэдклифф) — разработчик видеигр, которого похищают организаторы нелегальных поединков Skizm. Они прикрепляют к рукам героя пистолеты, и теперь он вынужден сразиться с сильнейшей участницей боя Никс (Уивинг), чтобы спасти свою жизнь,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В фильме снялись: Нед Деннехи ("Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1", "Острые козырьки"), Наташа Лю Бордиццо ("Величайший шоумен"), Марк Роули ("Макбет") и другие.

Режиссер боевика — Джейсон Лэй Хауден.