Изменение организации дорожного движения на некоторых улицах Еревана

С целью улучшения безопасности пешеходов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на перекрестке улиц Арцаха-Айвазовского и Арцах-Арин-Берда города Еревана было изменено движение транспорта. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В результате изменения максимально допустимая скорость движения транспортных средств на вышеуказанном участке проспекта Арцаха по двум направлениям установлена в 60 км / ч вместо прежних 70 км / ч.

В рабочем режиме действующего в указанном сегменте фотографирующего измерителя скорости будет внесено изменение и с 20 января 2020 года прибор будет фиксироватьт правонарушения водителей транспортных средств, превышающих скорость 60 км / ч.

Призываем водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не превышать предельно допустимую скорость движения.