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Газпром Армения обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей

Газпром Армения обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей

В компании “Газпром Армения” обсуждается вопрос пересмотра тарифа на газ. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе компании “Газпром Армения”.

“Не исключено, что компания обратится в Комиссию по регулированию общественных услуг с соответствующей заявкой”, - сообщили в компании.




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