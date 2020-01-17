Газпром Армения обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей

В компании “Газпром Армения” обсуждается вопрос пересмотра тарифа на газ. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе компании “Газпром Армения”.

“Не исключено, что компания обратится в Комиссию по регулированию общественных услуг с соответствующей заявкой”, - сообщили в компании.