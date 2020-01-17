Названы самые дорогие города мира

Статистический ресурс Numbeoопубликовал рейтинг самых дорогих городов мира.

В отчете компании за январь лидером по "индексу стоимости жизни" стал Цюрих.

Все места в первой пятерке распределились между швейцарскими городами. Следом за Цюрихом идут Базель, Лозанна, Женева и Берн.

В десятку также вошли Ставангер, Осло и Тронхейм (все – Норвегия), Рейкъявик (Исландия) и Берген (Норвегия).

Самым дорогим российским городом признана Москва. У нее 251 место, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Все в списке указаны 440 городов. Как указывается на сайте сервиса, "индекс стоимости жизни" рассчитывается на основе цен в магазинах и ресторанах, цены проезда на транспорте, расходов на коммунальные услуги, а также на покупательной способности местного населения.