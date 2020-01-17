Временно приостановлена подача газа улицы Нар-Доса и прилегающих улиц

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 16 января с 23: 50 прекращено газоснабжение квартала улиц Нар-Доса, Хоренаци, Тиграна Меца и Христофора города Еревана.