В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса

В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.

Власти города сообщали о первом умершем от нового типа коронавируса 11 января.

"По состоянию на данный момент, в городе зарегистрирован 41 случай заражения новым типом коронавируса, из них 12 человек уже выписаны из больницы, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, два человека умерли, состояние остальных оценивается как стабильное", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вторым усопшим оказался 69-летний мужчина. Его болезнь начала проявляться 31 декабря, 4 января его состояние ухудшилось, 15-го, несмотря на усилия врачей, больной умер.

Также сообщается, что из 763 человек, которые имели тесный контакт с больными, 644 уже выведены из-под медицинского наблюдения, еще 119 по-прежнему находятся под наблюдением медиков.