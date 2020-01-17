Стартует чемпионат Армении по лыжным гонкам: скудный снег не помеха

В этом году в чемпионате Армении по лыжным гонкам участвует и спортсмены из Швейцарии.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал генеральный секретарь Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян. Чемпионат вновь проходит в Ашоцке.

“К сожалению, в этом году есть проблема со снегом, его мало. Но нам удалось получить чудесную трассу. Надеемся, что спортсмены улучшат свои результаты”, - отметил Саркисян.

В чемпионате Армении в этом году принимают участие около 30 спортсменов из Гюмри, Ашоцка, Еревана (Армянский государственный институт физической культуры) и Ванадзора.

Чемпионат Армении стартует 17-го и завершится 19-го января. Он включен в рейтинговый календарь Международной федерации лыжного спорта.

Второй тур чемпионата состоится в феврале, вновь в Ашоцке.