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Макрон сообщил о французском спецназе "Ягуар" на Ближнем Востоке

Макрон сообщил о французском спецназе "Ягуар" на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подразделениях французского спецназа, развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками группировки ИГ.*

"На Ближнем и Среднем Востоке вопреки изменениям в регионе наши силы продолжают операцию по борьбе с ДАИШ* (акроним запрещенной в России ИГ)*… В рекордно короткое время мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения "Ягуар", - написал Макрон в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Макрон сообщал о возвращении французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море для борьбы с террористами ИГ.*

 




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