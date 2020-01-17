Макрон сообщил о французском спецназе "Ягуар" на Ближнем Востоке
10:13, 17 Январь, 2020
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подразделениях французского спецназа, развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками группировки ИГ.*
"На Ближнем и Среднем Востоке вопреки изменениям в регионе наши силы продолжают операцию по борьбе с ДАИШ* (акроним запрещенной в России ИГ)*… В рекордно короткое время мы разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения "Ягуар", - написал Макрон в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Макрон сообщал о возвращении французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море для борьбы с террористами ИГ.*