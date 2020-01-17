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США направили в Японию самолет, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний

США направили в Японию самолет, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний

США развернули на авиабазе американских ВВС Кадена на японском острове Окинава cамолет радиотехнического обеспечения WC-135W Constant Phoenix, который обеспечивает обнаружение и идентификацию загрязнений, вызванных испытаниями ядерного оружия. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter сервис Aircraft Spots, отслеживающий полеты военной авиации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как предполагает агентство Yonhap, прибытие в Японию данного самолета является шагом США по усилению наблюдения за деятельностью КНДР в ядерной сфере на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

 




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БелТА

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