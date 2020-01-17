СМИ: при ударе Ирана по базе в Ираке 11 военных США были контужены

При ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака были контужены 11 американских военнослужащих. Об этом сообщил в четверг портал Defense One.

По данным его источников в Пентагоне, пострадавшие на этой неделе были доставлены в военный госпиталь в Германии для обследования,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В штабе операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, в целом подтвердили информацию источников издания. "Как было заявлено раньше, ни один военнослужащий США не был убит во время нападения Ирана на базу Айн-эль-Асад 8 января. Все же нескольким военным была оказана помощь в связи с симптомами контузии от взрыва, их все еще обследуют", - приводит издание слова официального представителя штаба операции полковника Майлса Кэггинса.